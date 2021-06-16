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В России банкам запретят сообщать данные о клиентах зарубежным властям

16.06.2021 08:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским кредитным организациям предоставлять данные о клиентах и их операциях органам власти иностранных государств.

«Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях», - говорится в тексте. Исключением являются случаи, «установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации», передает ТАСС.

Кроме того, инициатива кабмина обязывает банки оперативно информировать Росфинмониторинг и Банк России о получении запросов от иностранных властей на предоставление данных о клиентах и операциях.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект разработан «в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.

 
 
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским кредитным организациям предоставлять данные о клиентах и их операциях органам власти...
 
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