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Обложка дня. Дичь
16.06.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты,
посвященный ВИП-браконьерству
в стране – чиновники убивают сами и с удовольствием дают пострелять в заповедниках высокопоставленным иностранцам.
Обложка дня. Испытание санкциями
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Обложка дня. Дичь
Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, посвященный ВИП-браконьерству в стране – чиновники убивают сами и с удовольствием дают пострелять в...
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