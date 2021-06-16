Расписание по минутам: в Белом доме раскрыли подробности встречи Байдена и Путина





Расписание американского президента опубликовал журналист The Oakland Press Марк Кэвит в своем Twitter.





Первым пунктом в графике Байдена стоит фотосессия с президентом Швейцарии Ги Пармеленом — 14:25. Затем две расширенные встречи с Путиным. Предполагается, что закончится саммит в 17:40.





По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча будет состоять из трех частей: встреч в узком составе и в расширенном составе и продолжения переговоров после перерыва на кофе.





В переговорах в узком составе помимо президентов будут участвовать глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.



