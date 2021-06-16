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Где в Минске ГАИ расставила ловушки

16.06.2021 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушителями установленных скоростных режимов.

Где в Минске ГАИ расставила ловушки

По данным минской ГАИ, 16 июня на дорогах столицы появятся мобильные радары, которые будут находиться в следующих местах:

с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00

пр. Независимости, 161б.

с 12:00 до 24:00

МКАД (41-й км);

МКАД (53-й км);

ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);

пр. Независимости (в районе ул. Фогеля);

пр. Независимости, 45;

пр. Партизанский, 147.

с 19:30 до 03:00

ул. Ташкентская (в районе моста через Свислочь);

ул. Кальварийская, 25;

пр. Партизанский, 75;

пр. Победителей (в районе пер. Веснинка).

 

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушителями установленных скоростных режимов.
 
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