Все из-за мамы: дочь Заворотнюк пожаловалась на нетактичных врачей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что выводит ее из себя: наследница тяжелобольной звезды пожаловалась на нетактичных врачей.

Старшая дочь Заворотнюк любит общаться со своими подписчиками в соцсетях. Девушка публикует свои снимки, рассказывает о буднях и, иногда, отвечает на вопросы фанатов. Новое откровение инстадивы удивило и расстроило фанатов.

В своем микроблоге дочь звезды посетовала на поведение некоторых врачей из-за болезни ее мамы. По словам Заворотнюк, она приехала в клинику ради обследования, а не ради задушевной беседы.

"Две женщины в кабинете - в месте, где не ожидаешь никаких личных вопросов, и начинается: А это правда, что пишут? А это, а то? Ой, я прямо плакала", - процитировала Анна и с горечью добавила, что плакала и сама.

Также наследница заявила, что не хочет чувствовать себя обезьянкой в клетке и делать из своей жизни цирковое представление.

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