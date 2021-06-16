Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Военный эксперт: Байден может предложить Путину размен

Есть надежда на то, что диалог двух лидеров состоится, однако необходимо учитывать физическое состояние американского президента отметил эксперт на Youtube-канале "Украина.ру". К примеру, Байден может признать, что в каких-то реперных точках можно выстраивать диалог, находить общие решения, пытаться разрядить обстановку в Европе, однако на следующих день тот же Госдепартамент может выступить с заявлением, что Байдена неправильно перевели или неправильно поняли, отмечает эксперт.

"Мы это уже не раз видели за последние месяцы, поэтому верить тому, что произойдет на переговорах в Женеве, можно в принципе, И надеяться на какой-то здравый смысл. Но реально мне кажется, что курс давления на Россию и на Китай будет проводиться", ― считает Кнутов.

Есть интересная версия по поводу встречи двух лидеров, которую высказывают американские высокопоставленные эксперты, рассказывает спикер.

"Она состоит в том, что Байден может предложить Путину размен. Россия отказывается от Китая. США "сдают" Украину. Это американские политологи высказывают. И именно с этим связана та истеричность, с которой Зеленский пытался сначала встретиться с Байденом, а потом дозвониться ему хотя бы", ― говорит Кнутов.

Сделка не состоится?

В то же время эксперт сомневается в реализуемости такого плана. "Путин на это не пойдет, и Россия на это не пойдет, потому что у нас сложились тесные партнерские отношения с КНР и предательство к Китаю закончится тем, что через какое-то время, когда расправятся с Китаем, возьмутся за Россию и задавят Россию".

"Такая сделка не принесет добрых плодов для Москвы. Как в свое время Александр III говорил, у России есть два друга – армия и флот. Если мы укрепляем армию и флот, а мы этим занимаемся серьезно и регулярно, чем эффективнее будем это делать, тем лучше. И ставку надо делать не на количественные показатели, а на качественные. Создание оружия на новых физических принципах, например. Такие силы и средства позволят России быть на шаг впереди по отношению к США", ― считает Кнутов.

Аналогичная ситуация в 70-е годы привела американскую сторону за стол переговоров, в результате чего были подписаны первые договоры об ограничении стратегических и наступательных вооружений, затем появились договоры об ограничении систем ПРО и прочие документы.

"Вот за счет технологий мы могли бы очень горячие головы в Вашингтоне остудить и усадить их за стол переговоров", ― резюмирует Кнутов.

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