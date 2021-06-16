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Хотят больше денег: Маркл переманивает к себе сотрудников поп-звезд
16.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его жена Меган Маркл активно развивают бизнес в США: ради своей империи экс-актриса решила переманить сотрудницу звезды Pussycat Dolls.
Сассексы начали расширять свой штат, чтобы усилить влияние на американских просторах. Инсайдер издания The Sun заявил, что герцоги, которые снова стали родителями и ушли в декрет, пытаются завербовать сотрудницу известной певицы.
Маркл не стесняется и действует самыми изощренными методами, чтобы привлечь внимание Олли Айлинг, которая работает на Николь Шерзингер вот уже семь лет.
За время своей работы звездная бизнес-гуру помогла певице заработать больше 14 миллионов долларов — и это только на рекламе.
"Меган и Гарри расширяют свою империю и хотят получить поддержку лучших из лучших. Они мечтают заработать еще больше, чем Николь", - заявил источник и добавил, что у супругов есть все шансы, чтобы заполучить ценный кадр.
Напомним, что после переезда в США герцоги подписали многомиллионные
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Экс-актриса и ее опальный принц стремительно увеличивают свою бизнес-империю в США и не стесняются прибегать к отчаянным мерам.
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