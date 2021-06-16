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Как оптимизировать командировочные расходы
16.06.2021 09:21 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Деловые переговоры за рубежом — на повестке дня каждой третьей компаний несмотря на covid и сложности с авиасообщением. Соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова считает, что это не удивительно, ведь не все вопросы можно решить по Skype. Кто сегодня продолжает путешествовать по рабочим вопросам и как можно делать это эффективнее для вашего бизнеса, выбрав правильные банковские продукты?
IT, фармакомпании и промышленники путешествуют несмотря на пандемию
IT-сектор увеличивает выручку в каждом квартале в 3−4 раза, стартап акселераторы продолжают отбирать проекты для венчурных и простых инвестиций. Инвесторы хотят «прощупать» объект вложений при личной встрече. Основатели IT-компаний отправляются на зарубежные переговоры: поездки в Москву и полеты в Киев в первом квартале 2021 были частым явлением.
Активно ездят в зарубежные командировки представители фармацевтических компаний. В эту сферу сейчас переправлены денежные потоки из других отраслей, которые потеряли свою актуальность на фоне пандемии. Популярность пользуются экзотические направления: такие страны Африки, как Конго или ЮАР, принимают у себя белорусские делегации и прилетают к нам для обмена опытом и технологиями. Представителям фарма-сегмента важно посмотреть на производственные мощности, сотрудников и сырье.
— В командировки ездят и другие производственники, для которых образцы продукции или сырья имеют большой вес в принятии решения о подписании контракта. В Китае, к примеру, важны личные договоренности (договор с рукопожатием) и контроль процесса, поэтому просто отправить на производство сырье или сделать заказ недостаточно для качественного результата. Контролировать процесс 1 раз в 2−3 месяца — правильное решение, — уточняет Вера Солянкова.
Цена вопроса — от 1000 долларов на 1 человека за 4 дня командировки
Структура командировочных расходов пополнилась для компаний новым пунктов — ПЦР тестом, сдавать который приходится зачастую и по вылету, и по прилету. Выросли цены на авиабилеты, поймать нужный рейс стало сложнее из-за уменьшения их числа, а сегодня и из-за частичной блокировки воздушного пространства над Беларусью. В данном случае выручают регулярный поезд Минск-Москва. Полноценно летать из Москвы в страны Европы белорусы пока не могут из-за ковидных ограничений, поэтому российская столица может на какое-то время стать для белорусов командировочным хабом.
Во сколько же сегодня может обойтись командировка?
— Стоимость гостиницы — до 150 $ за ночь. Такси в месте командирования и питание включены в суточные. Размер суточных варьируется от — 25 долларов для России и это в 3 раза меньше, чем норма для Германии. В обще сложности, командировочные расходы на 1 человека на 4 дня обходятся в 1000 долларов, — приводит цифры эксперт.
Для делегаций, вылетающих от промышленных компаний, часто к расходам добавляется закупка образцов и оформление делегаций на заводы/ фабрики. Нужно учитывать это при формировании бюджета.
Выгодное бронирование и комфортная отмена — идеальный микс для компаний
Бронировать отель, билеты или рабочее пространство для деловой встречи или презентации во всем мире принято через специальные сервисы — это просто, выгодно, удобно. Дополнительные бонусы и скидки можно получить, оплачивая вашу бронь, счета в ресторанах и магазинах корпоративной картой премиального класса.
Такая карта также гарантирует вам и вашим сотрудникам дополнительный комфорт в дали от дома. Многочасовые перелеты и ожидания в аэропорту больше не будут такими утомительными. Как правило, владельцы премиальных корпоративных карт могут бесплатно пользоваться программой Lounge Key и отдохнуть в ожидании вылета в vip-зале аэропорта.
Корпоративная карта минимизирует ваши потери в форс-мажорных ситуациях. Если сотрудник, который должен был отправиться в командировку, заболеет или его рейс отменят, то вернуть деньги за бронирование можно будет прямо на карту.
— Любая компания может оформить своим работникам корпоративные карты, с помощью которых абсолютно легально, быстро, прозрачно будут совершаться все бронирования. Важно, что корпоративная карта позволяет не смешивать свои персональные финансы и расходы на нужды компании, — поясняет эксперт.
Доступ к счету компании в любое время
Подготовка к командировке должна всегда проводиться скрупулезно: важно определиться с составом участников, целями поездки, составить список образцов, которые важно купить, и выделить нужную на это сумму. Сегодня цена оплошности возрастает в разы, особенно если речь идет о другом континенте. Важно, чтобы у откомандированного сотрудника был доступ к счету компании 24/7 и чтобы на нем было достаточно средств для закрытия сделки.
— Я, как бухгалтер, понимаю, насколько важно, чтобы у всех сотрудников в командировке было достаточно средств, чтобы заключить непредвиденную, но очень важную сделку, купить редкие образцы или совершить незапланированный перелет. Мы видим, как наши клиенты решают этот вопрос с помощью корпоративной карты Visa Platinum Business от МТБанка. Карта открывает компании доступ к оведрафту на сумму до 20% от среднемесячного оборота, который будет доступен владельцу карты в любое время. Это значит, что ни сотруднику, ни бухгалтеру, ни топ-менеджеру не придется нервничать после окончания рабочего дня о том, что из-за нехватки средств в моменте сорвалась сделка на миллион, — рассуждает Вера Солянкова. Для контроля расходования средств по корпоративным картам МТБанка у бухгалтера или директора компании есть доступ к бесплатному сервису «Корпоративная карта онлайн», который позволяет в режиме 24/7 делать онлайн-выписки по счету с корпокартой, подключить СМС-оповещение, изменить лимиты или заблокировать карточку.
С Visa Platinum Business оплата представительских расходов превращается в простой и предсказуемый процесс. Организовывая официальный прием для партнеров на территории другого государства, вы можете быть спокойными за оплату любых счетов.
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Деловые переговоры за рубежом - на повестке дня каждой третьей компаний несмотря на covid и сложности с авиасообщением. Соучредитель бухгалтерской компании «Директ...
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