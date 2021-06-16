Как оптимизировать командировочные расходы

Источник материала: ProBusiness

Деловые переговоры за рубежом — на повестке дня каждой третьей компаний несмотря на covid и сложности с авиасообщением. Соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова считает, что это не удивительно, ведь не все вопросы можно решить по Skype. Кто сегодня продолжает путешествовать по рабочим вопросам и как можно делать это эффективнее для вашего бизнеса, выбрав правильные банковские продукты?

IT, фармакомпании и промышленники путешествуют несмотря на пандемию

IT-сектор увеличивает выручку в каждом квартале в 3−4 раза, стартап акселераторы продолжают отбирать проекты для венчурных и простых инвестиций. Инвесторы хотят «прощупать» объект вложений при личной встрече. Основатели IT-компаний отправляются на зарубежные переговоры: поездки в Москву и полеты в Киев в первом квартале 2021 были частым явлением.

Активно ездят в зарубежные командировки представители фармацевтических компаний. В эту сферу сейчас переправлены денежные потоки из других отраслей, которые потеряли свою актуальность на фоне пандемии. Популярность пользуются экзотические направления: такие страны Африки, как Конго или ЮАР, принимают у себя белорусские делегации и прилетают к нам для обмена опытом и технологиями. Представителям фарма-сегмента важно посмотреть на производственные мощности, сотрудников и сырье.

Вера Солянкова Соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив»

— В командировки ездят и другие производственники, для которых образцы продукции или сырья имеют большой вес в принятии решения о подписании контракта. В Китае, к примеру, важны личные договоренности (договор с рукопожатием) и контроль процесса, поэтому просто отправить на производство сырье или сделать заказ недостаточно для качественного результата. Контролировать процесс 1 раз в 2−3 месяца — правильное решение, — уточняет Вера Солянкова.





Цена вопроса — от 1000 долларов на 1 человека за 4 дня командировки

Структура командировочных расходов пополнилась для компаний новым пунктов — ПЦР тестом, сдавать который приходится зачастую и по вылету, и по прилету. Выросли цены на авиабилеты, поймать нужный рейс стало сложнее из-за уменьшения их числа, а сегодня и из-за частичной блокировки воздушного пространства над Беларусью. В данном случае выручают регулярный поезд Минск-Москва. Полноценно летать из Москвы в страны Европы белорусы пока не могут из-за ковидных ограничений, поэтому российская столица может на какое-то время стать для белорусов командировочным хабом.

Во сколько же сегодня может обойтись командировка?

— Стоимость гостиницы — до 150 $ за ночь. Такси в месте командирования и питание включены в суточные. Размер суточных варьируется от — 25 долларов для России и это в 3 раза меньше, чем норма для Германии. В обще сложности, командировочные расходы на 1 человека на 4 дня обходятся в 1000 долларов, — приводит цифры эксперт.

Для делегаций, вылетающих от промышленных компаний, часто к расходам добавляется закупка образцов и оформление делегаций на заводы/ фабрики. Нужно учитывать это при формировании бюджета.

Выгодное бронирование и комфортная отмена — идеальный микс для компаний

Бронировать отель, билеты или рабочее пространство для деловой встречи или презентации во всем мире принято через специальные сервисы — это просто, выгодно, удобно. Дополнительные бонусы и скидки можно получить, оплачивая вашу бронь, счета в ресторанах и магазинах корпоративной картой премиального класса.

Такая карта также гарантирует вам и вашим сотрудникам дополнительный комфорт в дали от дома. Многочасовые перелеты и ожидания в аэропорту больше не будут такими утомительными. Как правило, владельцы премиальных корпоративных карт могут бесплатно пользоваться программой Lounge Key и отдохнуть в ожидании вылета в vip-зале аэропорта.

Корпоративная карта минимизирует ваши потери в форс-мажорных ситуациях. Если сотрудник, который должен был отправиться в командировку, заболеет или его рейс отменят, то вернуть деньги за бронирование можно будет прямо на карту.

— Любая компания может оформить своим работникам корпоративные карты, с помощью которых абсолютно легально, быстро, прозрачно будут совершаться все бронирования. Важно, что корпоративная карта позволяет не смешивать свои персональные финансы и расходы на нужды компании, — поясняет эксперт.





Доступ к счету компании в любое время

Подготовка к командировке должна всегда проводиться скрупулезно: важно определиться с составом участников, целями поездки, составить список образцов, которые важно купить, и выделить нужную на это сумму. Сегодня цена оплошности возрастает в разы, особенно если речь идет о другом континенте. Важно, чтобы у откомандированного сотрудника был доступ к счету компании 24/7 и чтобы на нем было достаточно средств для закрытия сделки.

— Я, как бухгалтер, понимаю, насколько важно, чтобы у всех сотрудников в командировке было достаточно средств, чтобы заключить непредвиденную, но очень важную сделку, купить редкие образцы или совершить незапланированный перелет. Мы видим, как наши клиенты решают этот вопрос с помощью корпоративной карты Visa Platinum Business от МТБанка. Карта открывает компании доступ к оведрафту на сумму до 20% от среднемесячного оборота, который будет доступен владельцу карты в любое время. Это значит, что ни сотруднику, ни бухгалтеру, ни топ-менеджеру не придется нервничать после окончания рабочего дня о том, что из-за нехватки средств в моменте сорвалась сделка на миллион, — рассуждает Вера Солянкова. Для контроля расходования средств по корпоративным картам МТБанка у бухгалтера или директора компании есть доступ к бесплатному сервису «Корпоративная карта онлайн», который позволяет в режиме 24/7 делать онлайн-выписки по счету с корпокартой, подключить СМС-оповещение, изменить лимиты или заблокировать карточку.

С Visa Platinum Business оплата представительских расходов превращается в простой и предсказуемый процесс. Организовывая официальный прием для партнеров на территории другого государства, вы можете быть спокойными за оплату любых счетов.

Каждый платеж — это экономия на курсовых разницах

Каждый зарубежный платеж с Visa Platinum Business не только удобен и полностью безопасен, но и выгоден для вашей компании.

Регулярные командировки обходятся компаниям не дешево, поэтому экономия всегда приветствуется. Сократить расходы можно, например, за счет специального курса конвертации валюты по Visa Platinum Business. Это действительно удобно. Вам не нужно думать о том, как и когда купить разные валюты, какие конкретно суммы понадобятся в каждой стране, куда потом использовать и как учесть ту сумму, которую вы не истратили. В какой бы валюте не происходили ваши зарубежные расчеты по корпоративной карте МТБанка, они будут проведены по специальному курсу обмена, — поясняет Вера Солянкова.

Visa Platinum Business — это современный финансовый инструмент, который уже стал частью управленческой культуры прогрессивных белорусских компаний. Четкое разграничение персональных и корпоративных расходов, упрощение бухгалтерского учета, экономия на курсовых разницах и специальные бонусы от партнеров программы, — все это новый уровень комфорта, которого вы достойны.