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Обращение Naviny.by: «Продолжаем свое дело и рассказываем вам правду»
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Заблокированное с августа, как и «Салiдарнасць», белорусское национальное онлайн-медиа, обращается к читателям и всем-всем, кому интересна объективная картина дня. Приводим слова коллег полностью.
«Если вы попробуете открыть сайт naviny.by, то у большинства из вас это не получится, т.к. с августа 2020 года он заблокирован. Также недавно Мининформ заблокировал и зеркало нашего сайта naviny.online. А после задержания одного из наших коллег мы так и не смогли восстановить доступ к нашим прежним профилям в Telegram и Instagram, –
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Заблокированное с августа, как и «Салiдарнасць», белорусское национальное онлайн-медиа, обращается к читателям и всем-всем, кому интересна объективная картина дня....
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