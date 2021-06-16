Обращение Naviny.by: «Продолжаем свое дело и рассказываем вам правду»

Источник материала: Салiдарнасць

Заблокированное с августа, как и «Салiдарнасць», белорусское национальное онлайн-медиа, обращается к читателям и всем-всем, кому интересна объективная картина дня. Приводим слова коллег полностью.





«Если вы попробуете открыть сайт naviny.by, то у большинства из вас это не получится, т.к. с августа 2020 года он заблокирован. Также недавно Мининформ заблокировал и зеркало нашего сайта naviny.online. А после задержания одного из наших коллег мы так и не смогли восстановить доступ к нашим прежним профилям в Telegram и Instagram, – пишет главред Ирина Левшина. – И самое ценное, что мы вынужденно утратили, – это связь с большим количеством наших читателей.

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