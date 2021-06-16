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Там, где умеют считать: Школьный учитель победил на выборах президента в Перу

16.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%.


Фото: кандидат в президенты в Перу Педро Кастильо (Getty Images)

Об этом сообщает Reuters.

Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.

Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.

Напомним, в среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.
 
 
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После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных...
 
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