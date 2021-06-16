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Минск и Москва увеличат авиарейсы до 20 в неделю. Что с ценами?
Источник материала: Партизан
Минск и Москва увеличивают число авиарейсов между двумя столицами до 20 в неделю.
Об этом заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев,
Минск и Москва увеличат авиарейсы до 20 в неделю. Что с ценами?
Фото: belavia.by
Ранее Россия планировала увеличить количество авиарейсов с Беларусью между Москвой и Минском до 10 раз в неделю на взаимной основе.
По словам Корнева, российская авиакомпания «Аэрофлот» добавляет пять рейсов и авиакомпания «Белавиа» дополняет еще пять рейсов. То есть на Москву будет уже 20 рейсов в неделю, отметил он.
Myfin.by
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Минск и Москва увеличивают число авиарейсов между двумя столицами до 20 в неделю.
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