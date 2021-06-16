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Минск и Москва увеличат авиарейсы до 20 в неделю. Что с ценами?

16.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск и Москва увеличивают число авиарейсов между двумя столицами до 20 в неделю.

 Об этом заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев, сообщает primepress.by.

Минск и Москва увеличат авиарейсы до 20 в неделю. Что с ценами?
Фото: belavia.by
Ранее Россия планировала увеличить количество авиарейсов с Беларусью между Москвой и Минском до 10 раз в неделю на взаимной основе.

По словам Корнева, российская авиакомпания «Аэрофлот» добавляет пять рейсов и авиакомпания «Белавиа» дополняет еще пять рейсов. То есть на Москву будет уже 20 рейсов в неделю, отметил он.

Myfin.by поинтересовался ценами на авиабилеты. Например, сегодня на сайте «Белавиа» можно купить билет в Москву на 18 июня на рейсы с вылетом в 07:50 и 12:35 за 291,76 белорусского рубля и за 382,76 белорусского рубля (эконом), а также за 975,76 рубля в бизнес-классе.
 
Теги: Минск
 
 
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