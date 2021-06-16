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Ходили и ездили: ежедневно общественным транспортом в Минске пользовались более 1,7 млн человек
Источник материала: Партизан
По итогам 2020 г. в Минске услугами пассажирского транспорта ежедневно пользовались свыше 1,7 млн человек. Всего же за год было перевезено 648,9 млн пассажиров
По итогам 2020 г. общий объем пассажирских перевозок составил 79 % от уровня 2019 г., а пассажирооборот снизился на 37,1 %. В общем объеме перевозок более 57 % пассажиров пользовались городским электрическим транспортом и метро, 39 % — автобусным.
Автобусами в 2020-м было перевезено 252,9 млн человек, что составило почти 80 % от уровня 2019 г., в общем объеме перевозок автобусным транспортом в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 95 %, пригородных — 4,9 %, международных и междугородных — 0,1 %. Ежедневно автобусы перевозили более 693 тыс. человек.
Услугами метрополитена в 2020 г. воспользовались 219,3 млн человек, что составило 74,7 % от уровня 2019-го. Ежедневно услугами метрополитена в 2020 г. пользовались более 600 тыс. пассажиров.
Троллейбусы в столице по итогам прошлого года перевезли 129,5 млн человек, или 80,5 % от уровня 2019-го. Ежедневно услугами троллейбусов пользовались более 354 тыс. пассажиров, трамваев — более 70 тыс. пассажиров.
Услугами такси в Минске в 2020 г. воспользовались 19,6 млн человек, что составляет 3 % от общего объема перевозок пассажиров.
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По итогам 2020 г. в Минске услугами пассажирского транспорта ежедневно пользовались свыше 1,7 млн человек. Всего же за год было перевезено 648,9 млн пассажиров
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