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Ходили и ездили: ежедневно общественным транспортом в Минске пользовались более 1,7 млн человек

16.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам 2020 г. в Минске услугами пассажирского транспорта ежедневно пользовались свыше 1,7 млн человек. Всего же за год было перевезено 648,9 млн пассажиров

Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.

По итогам 2020 г. общий объем пассажирских перевозок составил 79 % от уровня 2019 г., а пассажирооборот снизился на 37,1 %. В общем объеме перевозок более 57 % пассажиров пользовались городским электрическим транспортом и метро, 39 % — автобусным.



Автобусами в 2020-м было перевезено 252,9 млн человек, что составило почти 80 % от уровня 2019 г., в общем объеме перевозок автобусным транспортом в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 95 %, пригородных — 4,9 %, международных и междугородных — 0,1 %. Ежедневно автобусы перевозили более 693 тыс. человек.

Услугами метрополитена в 2020 г. воспользовались 219,3 млн человек, что составило 74,7 % от уровня 2019-го. Ежедневно услугами метрополитена в 2020 г. пользовались более 600 тыс. пассажиров.

Троллейбусы в столице по итогам прошлого года перевезли 129,5 млн человек, или 80,5 % от уровня 2019-го. Ежедневно услугами троллейбусов пользовались более 354 тыс. пассажиров, трамваев — более 70 тыс. пассажиров.

Услугами такси в Минске в 2020 г. воспользовались 19,6 млн человек, что составляет 3 % от общего объема перевозок пассажиров.
 
Теги: Минск
 
 
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По итогам 2020 г. в Минске услугами пассажирского транспорта ежедневно пользовались свыше 1,7 млн человек. Всего же за год было перевезено 648,9 млн пассажиров
 
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