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Правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек
Источник материала: Партизан
Правозащитные организации требуют прекращения уголовного преследования и немедленного освобождения тех, кого белорусское правосудие обвиняет в массовых беспорядках.
Это Александр Емельянович, Сергей Щитенко, Олег Кулеша, Николай Исаенко, Сергей Костюкевич, Борис Ляшкевич, Виталий Литвин, Глеб Романов, Даниил Хабовец, Александр Тимофеев, Вячеслав Трофимук.
Правозащитники отмечают, что послевыборные протесты в Беларуси носили мирный характер, но против людей были применены резиновые пули, водометы, шумовые гранаты.
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Правозащитные организации требуют прекращения уголовного преследования и немедленного освобождения тех, кого белорусское правосудие обвиняет в массовых...
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