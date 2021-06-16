|
Роджер Федерер после победы над Ивашко: я чувствую свой возраст. По утрам я не очень свеж, пока не выпью кофе
Источник материала: Партизан
Восьмая ракетка мира Роджер Федерер, начавший травяной сезон победой над Ильей Ивашко в Галле, рассказал о самочувствии после нескольких дней тренировок на траве,
"Никаких травм у меня нет, с этим все в порядке. Но я чувствую свой возраст. По утрам я не очень свеж, пока не выпью кофе. Думаю, это знакомо всем", — цитирует Федерера
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роджер Федерер после победы над Ивашко: я чувствую свой возраст. По утрам я не очень свеж, пока не выпью кофе
Восьмая ракетка мира Роджер Федерер, начавший травяной сезон победой над Ильей Ивашко в Галле, рассказал о самочувствии после нескольких дней тренировок на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)