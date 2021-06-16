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Роджер Федерер после победы над Ивашко: я чувствую свой возраст. По утрам я не очень свеж, пока не выпью кофе

16.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восьмая ракетка мира Роджер Федерер, начавший травяной сезон победой над Ильей Ивашко в Галле, рассказал о самочувствии после нескольких дней тренировок на траве, пишет Трибуна.

"Никаких травм у меня нет, с этим все в порядке. Но я чувствую свой возраст. По утрам я не очень свеж, пока не выпью кофе. Думаю, это знакомо всем", — цитирует Федерера Aargauer Zeitung.
 
 
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Восьмая ракетка мира Роджер Федерер, начавший травяной сезон победой над Ильей Ивашко в Галле, рассказал о самочувствии после нескольких дней тренировок на...
 
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