"Белтехосмотр" начал отвечать на вопросы автомобилистов на своем YouTube-канале





"Белтехосмотру", например, задают такие вопросы. Пройду ли я техосмотр, если:





на фаре имеется трещина?

не работают повторители поворотов в зеркалах заднего вида?

если в противотуманных фарах установлены светодиоды вместо галогеновых ламп?

можно ли пройти техосмотр на автомобиле с красными "поворотниками" сзади (автомобиль из США, все в заводском исполнении)?

На эти и другие вопросы специалист предприятия дал ответы. Как отмечается, вопросы можно задавать в комментариях под видео.





пишет abw.by К слову, недавно "Белтехосмотр" выдал миллионное разрешение на участие в дорожном движении. "Юбилейное" разрешение получил водитель автомобиля Chevrolet Volt. "Белтехосмотр" вручил ему водительский комплект: огнетушитель, буксировочный трос, знак аварийной остановки, медицинскую аптечку и световозвращающий жилет,abw.by



