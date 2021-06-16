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"Белтехосмотр" начал отвечать на вопросы автомобилистов на своем YouTube-канале
Источник материала: Партизан
Не так давно предприятие "Белтехосмотр" обзавелось своим каналом на YouTube, а теперь специалисты предприятия начали отвечать там на частые вопросы автомобилистов.
"Белтехосмотру", например, задают такие вопросы. Пройду ли я техосмотр, если:
на фаре имеется трещина?
не работают повторители поворотов в зеркалах заднего вида?
если в противотуманных фарах установлены светодиоды вместо галогеновых ламп?
можно ли пройти техосмотр на автомобиле с красными "поворотниками" сзади (автомобиль из США, все в заводском исполнении)?
На эти и другие вопросы специалист предприятия дал ответы. Как отмечается, вопросы можно задавать в комментариях под видео.
К слову, недавно "Белтехосмотр" выдал миллионное разрешение на участие в дорожном движении. "Юбилейное" разрешение получил водитель автомобиля Chevrolet Volt. "Белтехосмотр" вручил ему водительский комплект: огнетушитель, буксировочный трос, знак аварийной остановки, медицинскую аптечку и световозвращающий жилет,
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Не так давно предприятие "Белтехосмотр" обзавелось своим каналом на YouTube, а теперь специалисты предприятия начали отвечать там на частые вопросы автомобилистов.
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