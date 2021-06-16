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Криштиану Роналду завоевал звание лучшего бомбардира чемпионатов Европы

16.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Капитан футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду 15 июня на чемпионате Европы в матче со сборной Венгрии забил два мяча (игра закончилась со счетом 3:0 в пользу португальцев).





Это позволило ему стать лучшим бомбардиром на чемпионатах Европы. Роналду теперь имеет на своем счету 11 забитых мячей.

Ранее лучшим бомбардиром считался француз Мишель Платини, забивший на чемпионатах Европы 9 мячей.

Кстати, Роналду поставил еще один рекорд: он стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.
 
 
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Капитан футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду 15 июня на чемпионате Европы в матче со сборной Венгрии забил два мяча (игра закончилась со счетом 3:0 в...
 
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