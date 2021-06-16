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На певицу Левчук завели уголовное дело: "бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора"

16.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о надругательстве над госфлагом, фигуранткой которого, вероятно, является оперная певица Маргарита Левчук.

На певицу Левчук завели уголовное дело: "бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора"
"Согласно его (уголовного дела – ИФ) материалам Л., 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора", - говорится в сообщении Генпрокуратуры во вторник, цитирует interfax.by

"Впоследствии данная видеозапись была размещена в сети Интернет на видео-хостинге YouTube", - отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры, действия фигурантов квалифицированы по ст.370 Уголовного кодекса Беларуси. Там добавили, что "в Беларуси отлажена система фиксации в киберпространстве любых шагов пользователей", что "позволяет реализовать принцип неотвратимости ответственности.

Хотя фамилия Левчук в сообщении не указывается, косвенные данные указывают на нее. Она родилась в 1990 году. 10 июня на ее ютуб-канале "Красная зелень" появился ролик "Ябатьки", в котором присутствуют сцены, соответствующие описанию прокуратуры.

Сама Левчук тоже уверена, что речь идет о ней.

"Поздравляйте! На меня завели уголовку. В наше время - это почётно и приятно даже", - написала она на своей странице в Фейсбук. "Это уже как знак качества", - добавила она.

Справочно
Левчук окончила Белорусскую государственную академию музыки. С 2016 по 2020 годы была солисткой Большого театра Беларуси. На президентских выборах 2020 года была в команде Светланы Тихановской. Позже возглавляла культурный блок Народного антикризисного управления. С осени минувшего года находится за пределами Беларуси, певица сейчас живет в Вильнюсе.
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о надругательстве над госфлагом, фигуранткой которого, вероятно, является оперная певица Маргарита...
 
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