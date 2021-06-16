|
Лещеня: в МИД создается атмосфера «околовоенной ситуации и борьбы с врагами»
Источник материала: Навiны
Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня считает, что МИД изменил стиль своих заявлений.
Он обратил внимание, пишет
Лещеня также заявил, что высокопоставленные чиновники «давно уже перешли на военную терминологию». «Вот и Владимир Макей 26 мая в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента говорил о ситуации «на западном фланге Беларуси». А ведь фланг — это термин, который используется для описания порядка расположения войск», — подчеркнул дипломат.
Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал в августе мирный протест,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня считает, что МИД изменил стиль своих заявлений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)