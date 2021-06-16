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Мать Романа Протасевича о брифинге: сын надел маску, чтобы спасти себя и жизнь своей девушки

16.06.2021 09:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам матери политзаключенного Романа Протасевича Натальи, участие сына в брифинге МИД было вынужденным.

Мать Романа Протасевича о брифинге: сын надел маску, чтобы спасти себя и жизнь своей девушки

Как пишет DW, Наталья Протасевич уверена, что Роман находился под психологическим давлением: «Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки».

В то же время, она в этот раз не увидела на его лице следов насилия, как это было в предыдущие разы: «Он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают».

В настоящее время родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. На брифинге Роман призвал их вернуться в Беларусь.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

 

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Теги: Минск
 
 
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По словам матери политзаключенного Романа Протасевича Натальи, участие сына в брифинге МИД было вынужденным.
 
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