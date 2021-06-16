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Мать Романа Протасевича о брифинге: сын надел маску, чтобы спасти себя и жизнь своей девушки
Источник материала: Навiны
По словам матери политзаключенного Романа Протасевича Натальи, участие сына в брифинге МИД было вынужденным.
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В то же время, она в этот раз не увидела на его лице следов насилия, как это было в предыдущие разы: «Он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают».
В настоящее время родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. На брифинге Роман призвал их вернуться в Беларусь.
Днем 23 мая
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По словам матери политзаключенного Романа Протасевича Натальи, участие сына в брифинге МИД было вынужденным.
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