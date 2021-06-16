Пионы: правила посадки и ухода

Источник материала: Sputnik Беларусь

Травянистые пионы – многолетние корневищные растения, которые даже при самом минимальном уходе растут на одном и том же месте до десяти лет. Научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Валентина Гайшун рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о правилах посадки и ухода за пионами.

Как посадить пионы

Специалист рассказывает, что травянистые пионы при хорошем уходе растут до двадцати лет на одном месте. При этом, растение себя хорошо чувствует и радует пышным цветением.

Однако, если вы заметили, что цветение уменьшилось – пион явно нуждается в пересадке.

"В климатических условиях Беларуси это лучше делать с середины августа и до конца сентября. Можно пересаживать пионы и весной, но это не самый благоприятный период – отрастающие стебли пиона при этом часто ломаются, и растение травмируется. Если уж возникла такая необходимость в пересадке пиона именно весной, то лучше сделать перевалку – аккуратно выкопать целый куст пиона и перенести на новое место", - рекомендует Валентина Гайшун.

После пересадки пионам, как правило, не дают зацветать в течение минимум двух лет. На следующий год после пересадки можно оставить один бутон на кустике для того, чтобы посмотреть, что же вы приобрели. Однако, при этом нужно иметь в виду, что при первом цветении внешний вид цветка может быть нетипичным, не таким, каким он должен быть. Лишь спустя три года при условии хорошего ухода цветы приобретают должный, красивый вид, но цветут не так обильно. Роскошное, пышное цветение пиона наступает только на четвертый - пятый год.

Правила посадки пионов на разных почвах

Для посадки пионов подойдет нейтральная почва. Специалист рассказывает, что растение не любит кислую почву и места, которые заливаются талыми водами. Плохо растут пионы и на торфяниках. Если пион посадить на песчаной почве, то цветы будут мелкими.

Поэтому песчаную и торфяную почву можно подготовить для посадки пионов. К примеру, на песчаной почве для этого необходимо выкопать достаточно глубокую яму – до 80 см, заполнить ее половиной ведра глины – чтобы задержать влагу, затем – слой земли, органические удобрение, опять – слой земли и только потом посадить деленку пиона. Аналогично для посадки пиона подготавливается и глинистая почва, с одним лишь отличием, что в ней нужно обязательно сделать дренаж.

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"Деленка – это кусок корневища, которая обязательно должна иметь 3 – 5 почек и длину корневища – 15 – 20 см. При посадке важно помнить, что на глинистых почвах почки пиона должны быть закрыты землей на 3 см, на песчаных почвах – 5 и более см – иначе зимой кустик пиона может замерзнуть и погибнуть. Нельзя гнаться за крупными деленками, лучше – подождать три года – тогда растение будет хорошо приживется и будет радовать вас красивыми крупными цветами", - утверждает Валентина Гайшун.

Период цветения пионов

Цветение пионов начинается в первой декаде июня – первыми зацветают раннецветущие пионы, затем – средние и поздние сорта. Стоит заметить, что цветут пионы в течение двух – трех недель в зависимости от погодных условий. Если жарко – пионы отцветают очень быстро, а если прохладно – дольше радуют глаз своими яркими пышными цветами.

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"В жаркую погоду уже при появлении первых бутончиков пион необходимо обязательно полить. В дальнейшем это даст растению необходимые силы для хорошего цветения. Количество воды для полива нужно рассчитывать в зависимости от погодных условий. Поливать пионы лучше всего либо рано утром, либо наоборот – поздно вечером", - обращает внимание эксперт.

Органика – лучшая подкормка для пионов

Весной, когда пионы начинают отрастать, их хорошо подкормить комплексным удобрением. Для будущего хорошего роста и цветения достаточно 2 – 3 подкормок в весенний период.

"Важный нюанс: для посадки пиона необходимо выкопать большую яму, заполнить ее органическим удобрением, а затем слоем земли и только потом посадить растение. Если вы будете следовать правилам этой инструкции, то о подкормках для пиона можно забыть на три года. Органические удобрения способны дать растению самый лучший уход", - отмечает специалист.

Как бороться с ботритисом пионов

Пионы необходимо профилактически обрабатывать медьсодержащими препаратами. Больше всего пионы подвержены заболеванию ботритисом, которое развивается при холодной и влажной погоде. Наличие серого налета на стеблях и цветках пиона – явный признак того, что растение поражено ботритисом.

"Почерневшие больные бутоны и стебли необходимо удалить с куста пиона. Также хороший эффект в борьбе с ботритисом дает регулярное рыхление почв", - заключает Валентина Гайшун.

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