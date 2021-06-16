Украинский депутат Вадим Рабинович выступил против политики героизации военных преступников

Источник материала: ОНТ

Современная Украина находится на пороге исторической катастрофы. В стране, которая понесла невосполнимые потери от нацизма, он снова поднимает голову. Народный депутат Вадим Рабинович выступил против политики героизации военных преступников.

Приводя примеры, политик перечислил события, которые иначе не назовешь: чествования военных преступников, открытые уроки в школах о деятельности пособников гитлеровских захватчиков, переодевания в форму СС и празднования юбилейных дат карателей. По его словам, трудно поверить, что это происходит в наши дни в стране, где еще есть живые свидетели зверств и преступлений нацистов.

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