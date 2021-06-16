ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинский депутат Вадим Рабинович выступил против политики героизации военных преступников

16.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Украинский депутат Вадим Рабинович выступил против политики героизации военных преступников

Современная Украина находится на пороге исторической катастрофы. В стране, которая понесла невосполнимые потери от нацизма, он снова поднимает голову. Народный депутат Вадим Рабинович выступил против политики героизации военных преступников. 

Приводя примеры, политик перечислил события, которые иначе не назовешь: чествования военных преступников, открытые уроки в школах о деятельности пособников гитлеровских захватчиков, переодевания в форму СС и празднования юбилейных дат карателей. По его словам, трудно поверить, что это происходит в наши дни в стране, где еще есть живые свидетели зверств и преступлений нацистов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современная Украина находится на пороге исторической катастрофы. В стране, которая понесла невосполнимые потери от нацизма, он снова поднимает голову. Народный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пионы: правила посадки и ухода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by