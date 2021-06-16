10 ляпов в советских мультфильмах, которые мы не замечали

Источник материала: ОНТ

На советских мультфильмах выросло не одно поколение. Но, скорее всего, многие из нас даже никогда и не обращали внимание на то, что в некоторых сценах исчезают предметы и даже части тела животных, время идет вспять, а герои из серии в серию кардинально меняются. В AdMe.ru обратили внимание на множество несостыковок.

1. В мультфильме «Остров сокровищ» у пирата Джона Сильвера пропадает то левая, то правая нога. Иллюстраторы так и не смогли определиться.



© Остров сокровищ / Киевнаучфильм

2. В «Маугли» нож на шее у главного героя то появляется, то исчезает.



© Маугли / Союзмультфильм

3. В мультике «Кот в сапогах» у кота постоянно меняется наличие одежды на нем. То он без ничего, то в поясе, то в одних сапогах...



© Кот в сапогах / Союзмультфильм

4. А в «Простоквашино» во всех трех частях мальчик выглядит по-разному. Все дело в том, что все части рисовали разные художники и каждый это делал со своим видением.



© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм , © Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм , © Зима в Простоквашино / Союзмультфильм

5. И еще одно забавное изменение из этого мультика. Грудь мамы дяди Федора каждый художник представлял по-своему.



© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм , © Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм , © Зима в Простоквашино / Союзмультфильм

6. В мультфильме про домовенка Кузю батарея то исчезает, то появляется снова.



© Домовенок Кузя / ТО Экран

7. А здесь у Карлсона на некоторых кадрах пропадает пропеллер, а потом снова появляется. Магия.



© Малыш и Карлсон / Союзмультфильм

8. В мультфильме «Паровозик из Ромашкова» сообщается, что поезд прибывает ровно в 10 часов. И мы видим, что вокзальные часы сначала показывают правильное время, а когда поезд тронулся, стрелки почему-то застыли на цифре 9. Или может в этом мультфильме время идет в обратную сторону?



© Домовенок Кузя / ТО Экран

9. В мультфильме у Крошки Енота на мгновение пропадает хвост, а потом снова появляется.



© Крошка Енот / ТО Экран

10. Рост Дюймовочки в мультфильме явно преувеличен. Ведь один дюйм равняется 2,54 см. Это примерно размером с подушечку пальца. А в мультике Дюймовочка даже длиннее пальцев хозяйки.

© Дюймовочка / Союзмультфильм

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