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10 ляпов в советских мультфильмах, которые мы не замечали
Источник материала: ОНТ
На советских мультфильмах выросло не одно поколение. Но, скорее всего, многие из нас даже никогда и не обращали внимание на то, что в некоторых сценах исчезают предметы и даже части тела животных, время идет вспять, а герои из серии в серию кардинально меняются. В AdMe.ru обратили внимание на множество несостыковок.
1. В мультфильме «Остров сокровищ» у пирата Джона Сильвера пропадает то левая, то правая нога. Иллюстраторы так и не смогли определиться.
2. В «Маугли» нож на шее у главного героя то появляется, то исчезает.
3. В мультике «Кот в сапогах» у кота постоянно меняется наличие одежды на нем. То он без ничего, то в поясе, то в одних сапогах...
4. А в «Простоквашино» во всех трех частях мальчик выглядит по-разному. Все дело в том, что все части рисовали разные художники и каждый это делал со своим видением.
5. И еще одно забавное изменение из этого мультика. Грудь мамы дяди Федора каждый художник представлял по-своему.
6. В мультфильме про домовенка Кузю батарея то исчезает, то появляется снова.
7. А здесь у Карлсона на некоторых кадрах пропадает пропеллер, а потом снова появляется. Магия.
8. В мультфильме «Паровозик из Ромашкова» сообщается, что поезд прибывает ровно в 10 часов. И мы видим, что вокзальные часы сначала показывают правильное время, а когда поезд тронулся, стрелки почему-то застыли на цифре 9. Или может в этом мультфильме время идет в обратную сторону?
9. В мультфильме у Крошки Енота на мгновение пропадает хвост, а потом снова появляется.
10. Рост Дюймовочки в мультфильме явно преувеличен. Ведь один дюйм равняется 2,54 см. Это примерно размером с подушечку пальца. А в мультике Дюймовочка даже длиннее пальцев хозяйки.
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На советских мультфильмах выросло не одно поколение. Но, скорее всего, многие из нас даже никогда и не обращали внимание на то, что в некоторых сценах исчезают...
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