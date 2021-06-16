ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 ляпов в советских мультфильмах, которые мы не замечали

16.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

10 ляпов в советских мультфильмах, которые мы не замечали

На советских мультфильмах выросло не одно поколение. Но, скорее всего, многие из нас даже никогда и не обращали внимание на то, что в некоторых сценах исчезают предметы и даже части тела животных, время идет вспять, а герои из серии в серию кардинально меняются. В AdMe.ru обратили внимание на множество несостыковок.

1. В мультфильме «Остров сокровищ» у пирата Джона Сильвера пропадает то левая, то правая нога. Иллюстраторы так и не смогли определиться.


© Остров сокровищ / Киевнаучфильм

2. В «Маугли» нож на шее у главного героя то появляется, то исчезает.


© Маугли / Союзмультфильм

3. В мультике «Кот в сапогах» у кота постоянно меняется наличие одежды на нем. То он без ничего, то в поясе, то в одних сапогах... 


© Кот в сапогах / Союзмультфильм

4. А в «Простоквашино» во всех трех частях мальчик выглядит по-разному. Все дело в том, что все части рисовали разные художники и каждый это делал со своим видением.


© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм, © Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм, © Зима в Простоквашино / Союзмультфильм

5. И еще одно забавное изменение из этого мультика. Грудь мамы дяди Федора каждый художник представлял по-своему.


© Трое из Простоквашино / Союзмультфильм, © Каникулы в Простоквашино / Союзмультфильм, © Зима в Простоквашино / Союзмультфильм

6. В мультфильме про домовенка Кузю батарея то исчезает, то появляется снова.


© Домовенок Кузя / ТО Экран

7. А здесь у Карлсона на некоторых кадрах пропадает пропеллер, а потом снова появляется. Магия.


© Малыш и Карлсон / Союзмультфильм

8. В мультфильме «Паровозик из Ромашкова» сообщается, что поезд прибывает ровно в 10 часов. И мы видим, что вокзальные часы сначала показывают правильное время, а когда поезд тронулся, стрелки почему-то застыли на цифре 9. Или может в этом мультфильме время идет в обратную сторону?


© Домовенок Кузя / ТО Экран

9. В мультфильме у Крошки Енота на мгновение пропадает хвост, а потом снова появляется.


© Крошка Енот / ТО Экран

10. Рост Дюймовочки в мультфильме явно преувеличен. Ведь один дюйм равняется 2,54 см. Это примерно размером с подушечку пальца. А в мультике Дюймовочка даже длиннее пальцев хозяйки.
© Дюймовочка / Союзмультфильм

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На советских мультфильмах выросло не одно поколение. Но, скорее всего, многие из нас даже никогда и не обращали внимание на то, что в некоторых сценах исчезают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пионы: правила посадки и ухода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by