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Какие продукты усиливают или уменьшают запах пота? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Диетолог и нутрициолог в эфире телеканала «Москва 24» Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты усиливают или уменьшают резкий запах пота,
Итак, продукты, способствующие резкому запаху пота:
Один грамм белка на килограмм веса – средняя норма, по словам диетолога. Он посоветовал употреблять мясо не чаще одного-двух раз в неделю.
Содержит капсаицин, который влияет на обмен веществ, ускоряет метаболизм, способствует повышению температурного режима и, следовательно, потоотделения.
Продукты, содержащие кофеин, усиливают запах пота. Действие кофеина сравнимо с капсаицином. В жару лучше пить чистую воду.
Богата серой, а это может вызвать резкий запах пота.
Продукты, препятствующие повышенному потоотделению и уменьшающие резкий запах пота:
Обладает характеристиками, схожими с мятой
Содержат цинк, который стимулирует понижение потливости и запаха. Однако врач считает тыквенные семечки достаточно тяжелым продуктом из-за высокого содержания жиров. Поэтому при переедании потоотделение может усилиться. Рекомендуется съедать их не более 20-30 г за один раз.
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Диетолог и нутрициолог в эфире телеканала «Москва 24» Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты усиливают или уменьшают резкий запах пота, пишет РИА «Новости»....
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