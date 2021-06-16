Какие продукты усиливают или уменьшают запах пота? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Диетолог и нутрициолог в эфире телеканала «Москва 24» Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты усиливают или уменьшают резкий запах пота, пишет РИА «Новости».

Итак, продукты, способствующие резкому запаху пота:

Мясо

Один грамм белка на килограмм веса – средняя норма, по словам диетолога. Он посоветовал употреблять мясо не чаще одного-двух раз в неделю.

Перец

Содержит капсаицин, который влияет на обмен веществ, ускоряет метаболизм, способствует повышению температурного режима и, следовательно, потоотделения.

Кофе, черный и зеленый чай.

Продукты, содержащие кофеин, усиливают запах пота. Действие кофеина сравнимо с капсаицином. В жару лучше пить чистую воду.

Куркума

Богата серой, а это может вызвать резкий запах пота.

Продукты, препятствующие повышенному потоотделению и уменьшающие резкий запах пота:

Мята

Анис

Обладает характеристиками, схожими с мятой

Тыквенные семечки

Содержат цинк, который стимулирует понижение потливости и запаха. Однако врач считает тыквенные семечки достаточно тяжелым продуктом из-за высокого содержания жиров. Поэтому при переедании потоотделение может усилиться. Рекомендуется съедать их не более 20-30 г за один раз.

Фото: depositphotos.com









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