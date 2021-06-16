Германия отозвала из Литвы четверых солдат из-за аморального поведения и антисемитизма

Источник материала: ОНТ

Пребывание контингента НАТО в странах Балтии регулярно сопровождается скандалами. Очередной связан с немецкими военными.

Германия отозвала из Литвы четверых солдат за аморальное поведение и антисемитизм. Это произошло после их участия в вечеринке, на которой военнослужащие бундесвера были замечены в распевании антисемитских и праворадикальных песен. Не обошлось без драки и сексуальных домогательствах к сослуживцам – нескольким бойцам потребовалась помощь военных психологов.

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