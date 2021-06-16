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Германия отозвала из Литвы четверых солдат из-за аморального поведения и антисемитизма

16.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Германия отозвала из Литвы четверых солдат из-за аморального поведения и антисемитизма

Пребывание контингента НАТО в странах Балтии регулярно сопровождается скандалами. Очередной связан с немецкими военными.

Германия отозвала из Литвы четверых солдат за аморальное поведение и антисемитизм. Это произошло после их участия в вечеринке, на которой военнослужащие бундесвера были замечены в распевании антисемитских и праворадикальных песен. Не обошлось без драки и сексуальных домогательствах к сослуживцам – нескольким бойцам потребовалась помощь военных психологов.

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Пребывание контингента НАТО в странах Балтии регулярно сопровождается скандалами. Очередной связан с немецкими военными. Германия отозвала из Литвы четверых...
 
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