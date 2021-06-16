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Литва призвала НАТО к усилению средств сдерживания на Восточном фланге блока
Источник материала: ОНТ
Тем временем Литва призвала НАТО к усилению средств сдерживания на восточном фланге блока.
По сути, это означает наращивание военного контингента и вооружений на рубежах Союзного государства. Президент Литвы аргументирует это «обострением обстановки в регионе».
По мнению Науседы, укрепление сил и оборонных средств будет способствовать безопасности. Альянс не впервые разыгрывает подобный сценарий, используя в качестве повода мнимые угрозы, якобы исходящие от России.
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Тем временем Литва призвала НАТО к усилению средств сдерживания на восточном фланге блока. По сути, это означает наращивание военного контингента и вооружений на...
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