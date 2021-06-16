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В Швейцарии пройдет встреча президентов России и США
Источник материала: ОНТ
Внимание мировых СМИ приковано к Швейцарии. 16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. От нее во многом зависит, какими будут отношения России и США в ближайшие годы.
Пока, по словам обоих президентов, они оставляют желать лучшего. Москва и Вашингтон взаимно выслали дипломатов. За время правления Байдена США уже дважды вводили санкции против России. Тем не менее, стороны намерены договориться по актуальным вопросам международной повестки: борьба с пандемией, региональные конфликты и информационная безопасность. И в Кремле, и в Белом доме подчеркивают важность уже самого факта диалога лидеров двух ведущих ядерных держав.
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Внимание мировых СМИ приковано к Швейцарии. 16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. От нее во многом зависит, какими будут отношения...
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