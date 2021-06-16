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Мужчина сжигал мусор на участке, на нем загорелась одежда – он погиб
Источник материала: ОНТ
При сжигании мусора в Гродненском районе погиб мужчина,
16 июня ночью в реанимационном отделении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно умер мужчина 1937 года рождения. У него были термические ожоги I, II, III степени шеи, головы, туловища и ног (46% тела). Ожоги он получил, когда на нем загорелась одежда. Мужчина пользовался легковоспламеняющейся жидкостью, когда сжигал мусор на приусадебном участке возле д.Тарусичи.
Подразделения МЧС не привлекались.
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При сжигании мусора в Гродненском районе погиб мужчина, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС. 16 июня ночью в реанимационном отделении...
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