Мужчина сжигал мусор на участке, на нем загорелась одежда – он погиб

Источник материала: ОНТ

При сжигании мусора в Гродненском районе погиб мужчина, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.

16 июня ночью в реанимационном отделении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно умер мужчина 1937 года рождения. У него были термические ожоги I, II, III степени шеи, головы, туловища и ног (46% тела). Ожоги он получил, когда на нем загорелась одежда. Мужчина пользовался легковоспламеняющейся жидкостью, когда сжигал мусор на приусадебном участке возле д.Тарусичи.

Подразделения МЧС не привлекались.

Фото: depositphotos.com

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