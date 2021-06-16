Эксперты обсуждают откровения Романа Протасевича во время брифинга в МИДе

Источник материала: ОНТ

Откровения Романа Протасевича снова стали предметом обсуждения после брифинга в МИДе. Но западные политики и СМИ, а также в среде беглой оппозиции их стараются не замечать.

Протасевич развенчал все фейки, которыми массировано пытались воздействовать на белорусов и вскрыл схемы, по которым велась работа против нашей страны.

По мнению экспертов, теперь даже скептикам очевидно, что это агрессивная и спланированная атака с запада. В 2014-м такие методы сработали в отношении Украины, но дали сбой в нашей стране.

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