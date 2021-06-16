Гороскоп на 17 июня: хороший день для смены имиджа у Тельцов, опасность ссор у Скорпионов и изменения в личной жизни у Дев

Источник материала: ОНТ

Звёзды рекомендуют Овнам проявить осторожность и не поддаваться на авантюры в профессиональной сфере. Любые физические и умственные перегрузки ухудшат ваше здоровье.

Тельцам следует проявить характерную для вас сдержанность. Постарайтесь спокойно воспринимать критические замечания в свой адрес. Хороший день для смены имиджа.

У Близнецов удачное время для деловых операций, хотя значительной финансовой прибыли ожидать не стоит. Не отказывайте в помощи, которую попросят ваши знакомые.

Раки, звёзды советуют вам не бросать начатые дела и не откладывать на потом решение острых проблем. При работе с документами тщательно перепроверяйте информацию.

Львы из-за нелепой ситуации и легкомысленности могут потерять авторитет в глазах окружающих. Чрезмерные нагрузки в спортзале плохо отразятся на вашем самочувствии.

У Дев возможны изменения в личной жизни. Вам предстоит сделать сложный выбор и принять решение, с кем продолжить путь. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны.

Весам удастся реализовать намеченные планы и избежать конфликтных ситуаций с партнёрами и начальством. Используйте знания на благо своей карьере.

Скорпионам звёзды советуют надеяться только на себя. Это касается личных и служебных вопросов. Старайтесь не ссориться с любимым человеком.

Интересные встречи и хорошие новости ждут Стрельцов. Успешными будут дела, связанные с деньгами и имуществом. Учитывайте потребности семьи при совершении крупных покупок.

Козероги, ваше стремление к материальному благополучию может негативно сказаться на взаимоотношениях с некоторыми знакомыми. Не упускайте свою выгоду и не отказывайтесь от цели.

Из-за пустяков у Водолеев могут возникнуть досадные недоразумения с родственниками. Не рассказывайте никому о своей личной жизни и ближайших планах.

Крупные финансовые затраты создадут краткосрочную проблему Рыбам. Завтра вы можете с успехом заняться урегулированием вопросов, связанных с налогами и ведением бизнеса.

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