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Федерация Профсоюзов призвала Международную организацию труда принять пункт о недопустимости применения санкций
Источник материала: ОНТ
Федерация Профсоюзов Беларуси призвала включить в итоговый документ конференции Международной организации труда пункт о недопустимости применения санкций. Страны-участницы в эти дни обсуждают преодоление неравенства и социально-экономическое развитие в интересах человека.
В этом контексте политика ЕС и США в отношении Беларуси становится неприемлемой и ущемляет права работников. Речь о санкциях в отношении белорусских предприятий. В результате неправомерных решений люди могут лишиться работы, заработка и социальных гарантий. Это противоречит нормам международного права.
Пункт в итоговом документе, который предлагает белорусская Федерация, обяжет страны отказаться от таких мер. Это полностью согласуется с принципами политики Международной организации труда.
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Федерация Профсоюзов призвала Международную организацию труда принять пункт о недопустимости применения санкций
Федерация Профсоюзов Беларуси призвала включить в итоговый документ конференции Международной организации труда пункт о недопустимости применения санкций....
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