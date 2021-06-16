Федерация Профсоюзов призвала Международную организацию труда принять пункт о недопустимости применения санкций

Источник материала: ОНТ

Федерация Профсоюзов Беларуси призвала включить в итоговый документ конференции Международной организации труда пункт о недопустимости применения санкций. Страны-участницы в эти дни обсуждают преодоление неравенства и социально-экономическое развитие в интересах человека.

В этом контексте политика ЕС и США в отношении Беларуси становится неприемлемой и ущемляет права работников. Речь о санкциях в отношении белорусских предприятий. В результате неправомерных решений люди могут лишиться работы, заработка и социальных гарантий. Это противоречит нормам международного права.

Пункт в итоговом документе, который предлагает белорусская Федерация, обяжет страны отказаться от таких мер. Это полностью согласуется с принципами политики Международной организации труда.

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