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Фотофакт. Хижинкова и Ганин встречают журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто из СИЗО

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

После 15 суток на свободу автор спортивного издания.

Встречать Дмитрия Руто в Барановичи приехали Ольга Хижинкова, волейболист Артур Удрис, борец Степан Попов, гандбольный тренер Константин Яковлев, экс-футболист Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, боец Иван Ганин и другие, сообщает Трибуна.

Фотофакт. Хижинкова и Ганин встречают журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто из СИЗО

Свои 15 суток административного ареста Дмитрий Руто отбывал за красно-белый шарф сборной Беларуси в авто.

Арестованному автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину осталось отбыть 17 суток, а монтажеру проекта и экс-сотруднику БТРК Ярославу Писаренко – 2 суток.

 
 
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