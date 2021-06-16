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Фотофакт. Хижинкова и Ганин встречают журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто из СИЗО
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После 15 суток на свободу автор спортивного издания.
Встречать Дмитрия Руто в Барановичи приехали Ольга Хижинкова, волейболист Артур Удрис, борец Степан Попов, гандбольный тренер Константин Яковлев, экс-футболист Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, боец Иван Ганин и другие, сообщает
Свои 15 суток административного ареста Дмитрий Руто
Арестованному автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину осталось отбыть 17 суток, а монтажеру проекта и экс-сотруднику БТРК Ярославу Писаренко – 2 суток.
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После 15 суток на свободу автор спортивного издания.
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