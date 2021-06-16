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Синие пальцы, гнев и щит-памятник – белорусская экспозиция в бывшей Лукишкской тюрьме
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Выставка, кроме самих произведений, впечатлят сочетанием темы (события в Беларуси последнего года) и локации (бывшая тюрьма в центре Вильнюса, которая столетие назад использовалась как место заключения политических оппонентов власти, а теперь открыта для посетителей).
Предлагаем посмотреть часть экспозиции – работы белорусских художников Светланы Петушковой и Андрея Шапорова.
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Выставка, кроме самих произведений, впечатлят сочетанием темы (события в Беларуси последнего года) и локации (бывшая тюрьма в центре Вильнюса, которая столетие...
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