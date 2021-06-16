«В наше время – это почетно и приятно даже». На оперную певицу Маргариту Левчук завели уголовное дело

Источник материала: Салiдарнасць

Поводом послужил недавний клип сатирического музыкального проекта «Красная Зелень».

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело «о надругательстве над Государственным флагом РБ». Как сообщает ведомство, сведения, которые указывали на противоправные действия, были получены «в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет по обнаружению деструктивной информации».

Уголовное дело было возбуждено по ст.370 УК. Согласно его материалам, «Л., 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора.

Впоследствии данная видеозапись была размещена в сети Интернет на видео-хостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий».





Довольно быстро журналисты и пользователи Байнета определили, что речь, скорее всего, идет об оперной певице Маргарите Левчук и свежем клипе сатирического проекта «Красная Зелень». Правда, не совсем понятно, почему назван «неустановленным лицом» второй участник проекта, если оба музыканта не прячут лица и не скрывают имена.

– Поздравляйте! На меня завели уголовку. В наше время – это почётно и приятно даже, – прокомментировала новость сама Маргарита Левчук. – И как сказал один уважаемый мною адвокат: теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества.