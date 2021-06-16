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На один вуз меньше: Могилевский филиал академии музыки переезжает в Минск

16.06.2021 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Здание могилевского филиала академии музыки станет учебным корпусом Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств имени Евгения Глебова. Об этом сообщили на состоявшейся планерке Могилевского горисполкома, пишет mogilevnews.



Там же рассказали о том, что с нового учебного года Могилевский филиал Белорусской государственной академии музыки продолжит свою работу в Минске на головной площадке учебного заведения. В настоящее время решается судьба освободившегося здания. Изучается несколько вариантов. С точки зрения городской власти, самый приемлемый — сделать его учебным корпусом Могилевской государственной гимназии-колледж искусств имени Евгения Глебова.

Также предложено изучить возможность концертный зал здания могилевского филиала академии музыки использовать как площадку для выступлений Могилевской городской капеллы под руководством Сергея Лищенко, так как он приспособлен для а капельного выступления.

Могилевский филиал (до 2011 года — педагогический факультет) Белорусской государственной академии музыки был открыт в 1990 году. В нем работает кафедра хорового дирижирования и инструментального исполнительства.
 
Теги: Минск
 
 
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Здание могилевского филиала академии музыки станет учебным корпусом Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств имени Евгения Глебова. Об этом...
 
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