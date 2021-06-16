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Глеб: что-то делаем неправильно. Финляндия, хоть ее считают хоккейной, взяла и пробилась на Евро

16.06.2021 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб поделился мнением о том, почему наша национальная сборная никак не может пробиться на топ-турнир.



"Это говорит о том, что мы действительно что-то делаем неправильно. Потому что такая страна, как Финляндия, хоть ее считают хоккейной, взяла и пробилась на Евро. Надо ездить, перенимать опыт, учиться. Надо прививать любовь молодому поколению к футболу. Чтобы они любили это дело, ценили его. И понимали, что спортивная карьера пролетает очень быстро. Надо ценить каждый турнир, каждое мгновение. Там, где ты можешь выложиться по полной, то надо и выкладываться как последний раз. И стремиться всегда к максимальному результату", —  цитирует pressball.by
 
 
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Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб поделился мнением о том, почему наша национальная сборная никак не может пробиться на топ-турнир.
 
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