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Закулисье: Самолет российской делегации час "мотали" над Женевой из-за прилета Байдена

16.06.2021 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для Путина на всякий случай застолбили номер в гостинице, хотя встреча планируется одним днем

Закулисье: Самолет российской делегации час "мотали" над Женевой из-за прилета Байдена
Вилла "Ла Гранж": здесь в библиотеке пройдет встреча Путина и Байдена. Фото АР
Через несколько часов в Женеве начнётся одно из главных политических событий года, но для местных жителей встреча Владимира Путина и Джо Байдена, похоже, не имеет большого значения. На улицах  нет ни одного приветственного плаката. В местных СМИ явно доминирует тема футбола. А единственным напоминанием  о  саммите служат российские и американские флаги, вывешенные на мосту Монблан, куда туристы приходят сфотографировать лебедей, пишет MK.ru. 

Зато у журналистов, прибывших освещать встречу, уже началась горячая пора. Все дорогие отели на Женевском озере оккупированы американскими телеканалами, корреспонденты которых постоянно выходят в эфир прямо с балконов, стараясь перекричать автомобильный трафик.

Всего под саммит созданы четыре пресс-центра: два - швейцарцами, куда могут войти все, кто получил аккредитацию, и по одному - российской стороной и американцами. Туда пускают только по отдельным спецпропускам. Например, российские журналисты не могут попасть в американский пресс-центр и наоборот.

Особое внимание СМИ привлекает также граффити с изображением Алексея Навального, появившееся в конце улице Лион напротив жилого массива. Автор портрета не известен, но внешне оппозиционер на себя абсолютно не похож и узнается только по характерному жесту - сложённому с помощью пальцев рук сердечку. Примечательно, что Навальный изображён рядом с самым знаменитым на западе борцом за свободу - Нельсоном Манделой. 

Усиленные меры безопасности пока ощущаются разве что в районе виллы «Ла Гранж», где состоится   саммит,  и  отелей, зарезервированных для официальных  делегации РФ и США. Гостинице Intercontinental, занятой американцами, внимания по понятным причинам местная полиция уделяет чуть больше, чем «российскому» Mandarin Oriental: Джо Байден прилетел в Женеву ещё днём 15 июня, из-за чего самолёту с частью российской делегации и журналистами пришлось около часа болтаться в воздухе, наматывая круги над Женевским озером. 

Оказавшись на швейцарской земле, российские чиновники проводили время в лучших традициях высокопоставленных командировочных: корреспондент «МК» встретил совершавшего вечерний променад вдоль озера начальника Генштаба Валерия Герасимова. Одетого в парусиновые штаны и бордовую футболку генерала, приехавшего участвовать в переговорах о стратегической  стабильности, сопровождала целая толпа помощников в строгих деловых костюмах. На улицах также можно встретить группки мускулистых молодых людей, в которых легко угадываются сотру ики ФСО. 

А ближе к вечеру 15 июня в Женеве приземлился самолёт с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым. Сам Владимир Путин в последние несколько лет избегает ночёвок не дома и визиты в близлежащие страны старается совершать одним днём. Тем не менее на всякий случай для него также заготовлены апартаменты в Mandarín Oriental.
 
 
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Для Путина на всякий случай застолбили номер в гостинице, хотя встреча планируется одним днем
 
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