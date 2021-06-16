пишет MK.ru. Через несколько часов в Женеве начнётся одно из главных политических событий года, но для местных жителей встреча Владимира Путина и Джо Байдена, похоже, не имеет большого значения. На улицах нет ни одного приветственного плаката. В местных СМИ явно доминирует тема футбола. А единственным напоминанием о саммите служат российские и американские флаги, вывешенные на мосту Монблан, куда туристы приходят сфотографировать лебедей,MK.ru.





Зато у журналистов, прибывших освещать встречу, уже началась горячая пора. Все дорогие отели на Женевском озере оккупированы американскими телеканалами, корреспонденты которых постоянно выходят в эфир прямо с балконов, стараясь перекричать автомобильный трафик.





Всего под саммит созданы четыре пресс-центра: два - швейцарцами, куда могут войти все, кто получил аккредитацию, и по одному - российской стороной и американцами. Туда пускают только по отдельным спецпропускам. Например, российские журналисты не могут попасть в американский пресс-центр и наоборот.





Особое внимание СМИ привлекает также граффити с изображением Алексея Навального, появившееся в конце улице Лион напротив жилого массива. Автор портрета не известен, но внешне оппозиционер на себя абсолютно не похож и узнается только по характерному жесту - сложённому с помощью пальцев рук сердечку. Примечательно, что Навальный изображён рядом с самым знаменитым на западе борцом за свободу - Нельсоном Манделой.





Усиленные меры безопасности пока ощущаются разве что в районе виллы «Ла Гранж», где состоится саммит, и отелей, зарезервированных для официальных делегации РФ и США. Гостинице Intercontinental, занятой американцами, внимания по понятным причинам местная полиция уделяет чуть больше, чем «российскому» Mandarin Oriental: Джо Байден прилетел в Женеву ещё днём 15 июня, из-за чего самолёту с частью российской делегации и журналистами пришлось около часа болтаться в воздухе, наматывая круги над Женевским озером.





Оказавшись на швейцарской земле, российские чиновники проводили время в лучших традициях высокопоставленных командировочных: корреспондент «МК» встретил совершавшего вечерний променад вдоль озера начальника Генштаба Валерия Герасимова. Одетого в парусиновые штаны и бордовую футболку генерала, приехавшего участвовать в переговорах о стратегической стабильности, сопровождала целая толпа помощников в строгих деловых костюмах. На улицах также можно встретить группки мускулистых молодых людей, в которых легко угадываются сотру ики ФСО.





А ближе к вечеру 15 июня в Женеве приземлился самолёт с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым. Сам Владимир Путин в последние несколько лет избегает ночёвок не дома и визиты в близлежащие страны старается совершать одним днём. Тем не менее на всякий случай для него также заготовлены апартаменты в Mandarín Oriental.







