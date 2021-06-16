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Белорусские банки начали отключать от международных платежных систем?

16.06.2021 10:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские банки начали отключать от международных платежных систем?
Иллюстративное фото
Белорусские банки уже ощущают на себе санкции, сообщает издание «Инфобанк».

«В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков, в этот список вошли Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ», — отмечает профильное издание.


В данный момент журналисты отправили запрос представителям платежной системы Payoneer для подтверждения этой информации.

Белорусские банки начали отключать от международных платежных систем?

Напомним, что Евросоюз активно готовит четвертый пакет экономических санкций против режима Лукашенко, который предусматривает и ограничения финансовых операций с белорусскими банками.

Ранее лидеры белорусской оппозиции неоднократно призывали страны Запада ввести жесткие секторальные санкции против режима в Минске, в том числе и отключить банковскую систему Беларуси от SWIFT.

10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси. В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, резолюция приветствует отключение банков от SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.
 
Теги: Минск
 
 
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Первыми действие санкций ощутили Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ.
 
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