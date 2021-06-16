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«Инфобанк»

«В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков, в этот список вошли Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ», — отмечает профильное издание.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские банки начали отключать от международных платежных систем? Первыми действие санкций ощутили Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ.