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«Все достижения нашей дипломатии последних лет были уничтожены внутренней политикой»

16.06.2021 10:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению бывшего временного поверенного в делах Беларуси в Швейцарии, а сейчас старшего аналитика Центра новых идей Павла Мацукевича, поведение власти на внутренней арене нанесло сильнейший удар по внешней политике.

«Все достижения нашей дипломатии последних лет были уничтожены внутренней политикой»
Фото со страницы дипломата в соцсети

Как отметил он в комментарии DW, «все достижения белорусской дипломатии последних лет, а их было немало, были уничтожены белорусской внутренней политикой».

Дипломат отметил, что все «попытки МИДа наладить отношения с внешним миром разбивались о те события, которые происходили внутри страны».

Напомним, в середине августа Павел Мацукевич написал на своей странице в соцсети: «Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».

 

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