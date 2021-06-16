Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли активно занялась личной жизнью: звезда сходила на второе свидание с экс-возлюбленным Джонни Ли Миллером.

За последние месяцы звезды не на шутку разошлись и начали друг за другом возвращаться к своим бывшим избранникам, что стало настоящей сенсацией в таблоидах. То ли ретроградный Меркурий , то ли ностальгия по молодости повлияли на Дженнифер Лопес и Бена Аффлека , а теперь захватили и бывшую жену Брэда Питта.

Джоли сходила на второе свидание с бывшим мужем Джонни Ли Миллером: об этом рассказали американские СМИ.

Встреча состоялась в Нью-Йорке, где актриса проводит время вместе с детьми и локацией снова стала квартира экс-избранника Энджи.

И если в первый раз Джоли приехала в гости с бутылкой дорогого вина, то на этот раз решила захватить своего сына Пакса.

Что ж, остается только порадоваться за звезд и процитировать слова Джоли из интервью в 1999 году. Тогда актриса призналась, что "развод с Джонни был самой глупой вещью", которую она когда-либо совершала.

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