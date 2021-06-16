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Второе свидание: Джоли устроила "романтик" с экс-возлюбленным и привела сына
16.06.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Анджелина Джоли активно занялась личной жизнью: звезда сходила на второе свидание с экс-возлюбленным Джонни Ли Миллером.
За последние месяцы звезды не на шутку разошлись и начали друг за другом возвращаться к своим бывшим избранникам, что стало настоящей сенсацией в таблоидах. То ли
Джоли сходила на второе свидание с бывшим мужем Джонни Ли Миллером: об этом рассказали американские СМИ.
Встреча состоялась в Нью-Йорке, где актриса проводит время вместе с детьми и локацией снова стала квартира экс-избранника Энджи.
И если в первый раз
Что ж, остается только порадоваться за звезд и процитировать слова Джоли из интервью в 1999 году. Тогда актриса призналась, что "развод с Джонни был самой глупой вещью", которую она когда-либо совершала.
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Кажется, что старая любовь действительно не ржавеет и становится настоящим трендом в Голливуде. Очередная встреча бывших возлюбленных доказала это.
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