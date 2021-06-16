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Оптимизма - ноль: руководители предприятий - в ожидании девальвации рубля

16.06.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие три месяца руководители предприятий реального сектора РБ прогнозируют рост потребительских цен и снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару.

Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного при подготовке Национальным банком аналитического обозрения «Мониторинг предприятий реального сектора РБ» за февраль—апрель 2021 года.

При этом большинство опрошенных руководителей (71%) заявили, что желательной динамикой курса рубля для них была бы фиксация курса на текущем уровне. За укрепление рубля высказались 16,2% опрошенных, в то время как у девальвации оказалось всего 12,8%.

В целом руководители предприятий отметили ослабление степени влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность предприятий: баланс ответов по данному вопросу снизился с 14% до 10,5%. Это не удивительно, учитывая относительную стабильность курса рубля в текущем году.

Одной из основных проблем для белорусских предприятий остается финансирование. 56,7% опрошенных руководителей заявили о недостатке оборотных средств (в ноябре 2020 года — январе 2021 года таких было 54,7%).

В то же время, влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий 60,3% опрошенных оценили как умеренное. А изменение стоимости кредитов в качестве условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, назвали всего 21,2% руководителей предприятий.

Рассчитываемый Нацбанком индекс бизнес-климата в феврале—апреле 2021 года составил минус 1,6%, хотя он и увеличился по сравнению с индексом за предыдущий трехмесячный период на 17,9 процентного пункта. В Нацбанке объяснили данное улучшение сезонным ростом оптимистических ожиданий в связи с наступлением лета.

Индекс бизнес климата, скорректированный на сезонность, также оказался отрицательным и составил минус 3,9%. По сравнению с аналогичным трехмесячным периодом он вырос на 5 процентных пунктов.

Несмотря на улучшение бизнес-климата, экономическая конъюнктура, согласно опросу, ухудшилась. Неблагоприятной в феврале—апреле текущего года ее назвали 52,8% руководителей предприятий против 49,1% в ноябре 2020 года — январе 2021 года.

Кроме того, число руководителей предприятий, оценивающих положение своего предприятия как удовлетворительное, снизилось до 67,5% опрошенных с 70,5% за предшествовавший трехмесячный период. А число руководителей, считающих положение плохим, выросло до 24,9% с 20,9%.

Указанные данные противоречат улучшению экономических настроений в целом и также явному улучшению финансового положения белорусских предприятий, судя по данным Национального статистического комитета.

По оценкам руководителей предприятий, в феврале—апреле улучшилось состояние со спросом, хотя оно осталось неважным: баланс ответов по вопросу о нем составил минус 18,1% против минус 25,1% за предшествовавший трехмесячный период.

Примерно также обстояли дела и с производством товаров и услуг. Балан ответов по их поводу вырос на 7,4 процентного пункта, но остался отрицательным и составил минус 16,1%. Рост физического объема производства наблюдался только в промышленности, где баланс ответов о производстве увеличился на 15,2 процентного пункта — до 2,3%.

Рост производства, как сообщили руководители предприятий, ограничивали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (на это указали 46,7% опрошенных), неплатежи потребителей (45%), и нехватка оборотных средств (42,3%).
 
 
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В ближайшие три месяца руководители предприятий реального сектора РБ прогнозируют рост потребительских цен и снижение курса белорусского рубля по отношению к...
 
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