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Итоги первого тура Евро-2020: сенсаций пока не было
Источник материала: Партизан
Поединком Франция-Германия завершился первый тур чемпионата Европы-2020. Пока на турнире явных сенсаций не было.
Группа А
Турция - Италия 0:3
Уэльс - Швейцария 1:1
Группа B
Дания - Финляндия 0:1
Бельгия - Россия 3:0
Группа C
Австрия - Северная Македония 3:1
Нидерланды - Украина 3:2
Группа D
Англия - Хорватия 1:0
Шотландия - Чехия 0:2
Группа E
Польша - Словакия 1:2
Испания - Швеция 0:0
Группа F
Венгрия - Португалия 0:3
Франция - Германия 1:0
Второй тур стартует уже сегодня. Украина свой следующий матч проведет в четверг,
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Поединком Франция-Германия завершился первый тур чемпионата Европы-2020. Пока на турнире явных сенсаций не было.
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