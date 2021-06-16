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Беларуские банки уже ощущают некоторые "прелести" санкций
Источник материала: Партизан
В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков
В этот список вошли Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ:
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В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков
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