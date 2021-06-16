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Беларуские банки уже ощущают некоторые "прелести" санкций

16.06.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков

В этот список вошли Белгазпромбанк, Белагропромбанк и БелВЭБ:


 
Инфобанк отправил запрос представителям платежной системы Payoneer и ожидает ответа, поэтому эта информация еще официально не подтверждена. 
 
 
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В одном из телеграм каналов появилось сообщение о том что платежная система Payoneer перестала выводить средства на карты белорусских банков
 
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