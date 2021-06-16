Источник материала: UDF



В народе 16 июня чествуется Лукьян Ветряк (Facebook/Petro Poroshenko)

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 16 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины Совы кричат, значит, скоро начнется непогода.

Про все приметы и запреты читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, кто в эту дату именинник.Лукиан жил в I столетии в Риме. До встречи с апостолом Петром он был язычником. После смерти своего наставника Лукиан отправился в Италию проповедовать Слово Божие. Там Папа Климент рукоположил его в епископы. Он заручился согласием святого Дионисия, члена ареопага (высшего судилища в Афинах) и отправил Лукиана в числе других нести свет христианства на Запад.Лукиан находился в Бельгии, когда его настиг указ римского правителя Домициана предавать мучениям и казни всех, кто отказывается совершать жертвоприношения. Доставленный на суд императора, он смело исповедал веру в Иисуса Христа, за что его высекли кнутом и обезглавили. В тот же миг над телом разлился небесный свет. Лукиан встал, взял свою голову, дошел до места, выбранного для погребения, и лег там.Утренний туман по воде бежит – к ясному погожему дню.Совы кричат, значит, скоро начнется непогода.Проливной дождь, к большому урожаю грибов.Если гроза возникла, плохой сенокос ожидает людей.Вихрь поднимается к небу и оседает, в ближайшие дни не ждите ясной погоды.Нельзя ругаться и сквернословить.Нельзя завидовать.Именинники этого дня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!