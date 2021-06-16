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Праздник 16 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины

16.06.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 16 июня: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
В народе 16 июня чествуется Лукьян Ветряк (Facebook/Petro Poroshenko)
16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиана Бельгийского. Праздник называли "ветряком" потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности.

Про все приметы и запреты читайте ниже в нашем материале. Также мы расскажем, кто в эту дату именинник.

Лукиан жил в I столетии в Риме. До встречи с апостолом Петром он был язычником. После смерти своего наставника Лукиан отправился в Италию проповедовать Слово Божие. Там Папа Климент рукоположил его в епископы. Он заручился согласием святого Дионисия, члена ареопага (высшего судилища в Афинах) и отправил Лукиана в числе других нести свет христианства на Запад.

Лукиан находился в Бельгии, когда его настиг указ римского правителя Домициана предавать мучениям и казни всех, кто отказывается совершать жертвоприношения. Доставленный на суд императора, он смело исповедал веру в Иисуса Христа, за что его высекли кнутом и обезглавили. В тот же миг над телом разлился небесный свет. Лукиан встал, взял свою голову, дошел до места, выбранного для погребения, и лег там.

Главные приметы этого дня:


Утренний туман по воде бежит – к ясному погожему дню.

Совы кричат, значит, скоро начнется непогода.

Проливной дождь, к большому урожаю грибов.

Если гроза возникла, плохой сенокос ожидает людей.

Вихрь поднимается к небу и оседает, в ближайшие дни не ждите ясной погоды.

Что нельзя делать в этот день:


Нельзя ругаться и сквернословить.

Нельзя завидовать.

Именинники этого дня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан. Не забудьте поздравить этих людей с днем ангела!
 
 
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