Акционер «Франсабанка» отказался от продажи банка «Альфа-Банку»

Белорусский банк с ливанским капиталом «Франсабанк» сообщает, что планировавшаяся сделка по продаже банка «Альфа-Банку» не состоится.





«В связи с опубликованием в СМИ информации о получении ЗАО «Альфа-Банк» разрешения на приобретение акций «Франсабанк» ОАО поясняем следующее. Действительно, с начала текущего года основным акционером «Франсабанк» ОАО велись переговоры о продаже ЗАО «Альфа-Банк» акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим акционер «Франсабанк» ОАО принял решение об отказе от данной сделки», — говорится в комментарии на сайте «Франсабанка».

Отмечается, что банк продолжает работать в штатном режиме с оказанием банковских услуг в полном объеме.

«Франсабанк» был образован в 1994 году как банк «Золотой талер», переименован в ноябре 2008 года. Основными акционерами являются компании Fransabank S.A.L. (Ливан) и Fransa holding S.A.L. (Ливан), которым принадлежит соответственно 93,17 и 6,81% акций. Активы банка на 1 апреля 2021 года составили 167,7 млн рублей.

«Альфа-Банк» — белорусский универсальный банк, входит в первую десятку банков страны по величине активов. Основан в 1999 году, с 2008 года входит в консорциум «Альфа-Групп», которому принадлежат банки на территории России, Беларуси, Казахстана, Украины и Нидерландов. Нормативный капитал ЗАО «Альфа-Банк» на 1 мая 2021 года составил 524,3 млн рублей.