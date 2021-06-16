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Трое детей утонули 15 июня

16.06.2021 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сразу трое детей утонули накануне в водоемах Беларуси, сообщили в МЧС.

Трое детей утонули 15 июня

Первая трагедия случилась примерно в 16:00 в агрогородке Жгунь (Добрушский район). Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили и достали из воды тело мальчика (2008 г.р.).

Следующий раз (в 18:00) на поиски утонувшего мальчика (2011 г.р.) работники МЧС выезжали на берег реки Горынь (агрогородок Белоуша Столинского района). Тело ребенка не обнаружено. Поиски будут продолжены сегодня.

Третий случай был зафиксирован в 20:10 на реке Днепр (деревня Крапивно Оршанского района) — погиб мальчик (2006 г.р.).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Сразу трое детей утонули накануне в водоемах Беларуси, сообщили в МЧС.
 
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