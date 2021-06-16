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Лукашенко требует от территориальной обороны готовности к быстрой мобилизации

16.06.2021 11:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию сил территориальной обороной в короткий срок, потребовал сегодня в Шклове Лукашенко на совещании по вопросам территориальной обороны.

"К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи - дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом", -заявил пенсионер.

Он утверждает, что только всенародная оборона способна защитить агрохунту от настоящего врага и деструктивных сил.

"За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю", - сказал Лукашенко.

 
 
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Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию сил территориальной обороной в короткий срок, потребовал сегодня в Шклове Лукашенко на совещании по...
 
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