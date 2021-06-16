СК просит основателя Telegram заблокировать каналы, где публикуются данные силовиков — по моральным причинам

Источник материала: Салiдарнасць

А активисты, со своей стороны, хотят заблокировать каналы, на которых публикуется клевета, видео допросов и пропаганда.

Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что ожидает ответа на свое обращение к основателю Телеграм Павлу Дурову и его команде.

В письме на официальном бланке СК говорится о появлении в мессенджере каналов, пользователи которых неправомерно размещали личные данные белорусских силовиков, судей, депутатов, журналистов, должностных лиц и служащих госорганов Беларуси, а также призывали к насилию в отношении упомянутых лиц и их семей. В качестве конкретных примеров приведено несколько ссылок на «деструктивные телеграм-каналы».

«Имеющиеся доказательства свидетельствуют, что деятельность указанных telegram-каналов направлена исключительно на побуждение населения к совершению насильственных действий в отношении работников правоохранительных органов, провокацию уличных массовых беспорядков, возбуждение вражды и розни в обществе, нарушение единства белорусского народа, совершение преступлений против жизни и здоровья, общественного порядка и собственности», – указано в тексте обращения.

Также в тексте отдельно подчеркнуто, что признанные экстремистскими в Беларуси телеграмм-каналы используются «в нарушение политики Telegram, международных норм морали и права».

Учитывая прецедент блокировки каналов, содержащих публичные призывы к насилию, на территории РФ, а также в связи с тем, что «правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», Следственный комитет ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения», резюмирует отдел информации и связи с общественностью СК.

Судя по фотографии письма, отправлено оно еще в апреле.

Со своей стороны стало известно, что белорусские активисты готовят свое обращение к Павлу Дурову о блокировке тг-каналов, связанных с пропагандистами, обслуживающих террориста Лукашенко, на которых публикуется клевета, видео допросов во время и после пыток, разжигается национальная, религиозная и иная социальная вражда.

Отмечается, что команда Павла Дурова в курсе ситуации в Беларуси.