ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Глубокская или рогачёвская?» В твиттере гадают, что на самом деле будут обсуждать Байден и Путин сегодня в Женеве

16.06.2021 11:25 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча президентов России и Америки – Владимира Путина и Джо Байдена. Последний раз они лично встречались еще в 2011-м, когда Байден был вице-президентом, а Путин – премьер-министром.

Незадолго до их встречи в Белом доме раскрыли вопросы, которые Байден намерен обсудить с Путиным – это военное вмешательство России в Украину, преследование Алексея Навального, контроль над вооружениями. Также известно, что Путин и Байден намерены поговорить и о Беларуси. 

Повестку встречи президентов обсудили и в твиттере. В соцсети уверены, что темы переговоров будут другими. Смотрите сами: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча президентов России и Америки – Владимира Путина и Джо Байдена. Последний раз они лично встречались еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко требует от территориальной обороны готовности к быстрой мобилизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by