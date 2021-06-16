«Глубокская или рогачёвская?» В твиттере гадают, что на самом деле будут обсуждать Байден и Путин сегодня в Женеве

Источник материала: KYKY

Сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча президентов России и Америки – Владимира Путина и Джо Байдена. Последний раз они лично встречались еще в 2011-м, когда Байден был вице-президентом, а Путин – премьер-министром.

Незадолго до их встречи в Белом доме раскрыли вопросы, которые Байден намерен обсудить с Путиным – это военное вмешательство России в Украину, преследование Алексея Навального, контроль над вооружениями. Также известно, что Путин и Байден намерены поговорить и о Беларуси.

Повестку встречи президентов обсудили и в твиттере. В соцсети уверены, что темы переговоров будут другими. Смотрите сами:

Сегодня Джо Байден и Владимир Путин встречаются для того, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы:

-Пельмени варить, а потом жарить, или сразу жарить.

-Окрошка на квасе или на кефире.

-Симп-димпл или поп-ит.

-Глубокская или Рогачёвская. — Gypsуnkov (@gypsynkov) June 16, 2021

-Трисс или Йеннифер. — Gypsуnkov (@gypsynkov) June 16, 2021

- Пельмени варить или симпл-димпл.

- Окрошка на квасе или сразу жарить.

- Глубокская или на кефире.

- Поп-ит а потом Рогачевская или сразу. — Pavel Kataev (@pavelkataev) June 16, 2021

А что по поводу драников? С мукой или без? — Dima Lebowski (@LebowskiDima) June 16, 2021

*Ложить — Андрей Авдеюк (@KOPOBEH) June 16, 2021

Эээ, я не понял, а шо, как усатую бульбу варить - обсуждать не будут? — Mixail (@mixajlolomonos) June 16, 2021