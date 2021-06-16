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«Глубокская или рогачёвская?» В твиттере гадают, что на самом деле будут обсуждать Байден и Путин сегодня в Женеве
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча президентов России и Америки – Владимира Путина и Джо Байдена. Последний раз они лично встречались еще в 2011-м, когда Байден был вице-президентом, а Путин – премьер-министром.
Незадолго до их встречи в Белом доме раскрыли вопросы, которые Байден намерен обсудить с Путиным – это военное вмешательство России в Украину, преследование Алексея Навального, контроль над вооружениями. Также известно, что Путин и Байден намерены поговорить и о Беларуси.
Повестку встречи президентов обсудили и в твиттере. В соцсети уверены, что темы переговоров будут другими. Смотрите сами:
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«Глубокская или рогачёвская?» В твиттере гадают, что на самом деле будут обсуждать Байден и Путин сегодня в Женеве
Сегодня, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве состоится встреча президентов России и Америки – Владимира Путина и Джо Байдена. Последний раз они лично встречались еще...
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