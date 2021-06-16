Встреча Путина и Байдена: Тихановская направила в Белый дом свою позицию





Как сообщила пресс-служба Тихановской, в документе она заявила о нелегитимности Александра Лукашенко и необходимости провести новые выборы президента Беларуси в 2021 году.





Она подчеркнула, что белорусский протест «не геополитический», что Россия «еще может стать частью решения кризиса в Беларуси», а независимость и суверенитет страны «не могут быть предметом торга».





16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве. Как сообщила 26 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, на встрече Байден намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность американской стороны.