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Светлана Тихановская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Встреча Путина и Байдена: Тихановская направила в Белый дом свою позицию Она подчеркнула, что белорусский протест «не геополитический».

Как сообщила пресс-служба Тихановской, в документе она заявила о нелегитимностии необходимости провести новые выборы президента Беларуси в 2021 году.Она подчеркнула, что белорусский протест «не геополитический», что Россия «еще может стать частью решения кризиса в Беларуси», а независимость и суверенитет страны «не могут быть предметом торга».16 июня президенты России и СШАвстретятся в Женеве. Как сообщила 26 мая пресс-секретарь Белого дома, на встрече Байден намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность американской стороны.